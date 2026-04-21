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Polizei Bochum

POL-BO: E-Scooter Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall - Polizei bittet um Hinweise

Herne (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen, 21. April auf der Bahnhofstraße / Kirchhofstraße in Herne, sucht die Polizei einen beteiligten E-Scooter Fahrer, der augenscheinlich verletzt worden ist.

Ein 32-jähriger Herner befuhr mit seinem Pkw gegen 6.30 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Recklinghausen, als zur gleichen Zeit ein unbekannter E-Scooter-Fahrer auf der Kirchofstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei welchem sich der unbekannte E-Scooter-Fahrer augenscheinlich Verletzungen im Gesicht zuzog. Während der Autofahrer einen Rettungswagen und die Polizei zur Unfallaufnahme verständigte, flüchtete der E-Scooter-Fahrer in unbekannte Richtung.

Der E-Scooter soll schwarz gewesen sein und der Unfallflüchtige wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - circa 17 bis 20 Jahre alt
   - 175 bis 180 cm groß
   - dünne Statur
   - blonder Dreitagebart
   - grüne Augen
   - schwarze Mütze
   - schwarze Jacke
   - akzentfreies Deutsch

Die Polizei bittet den Fahrer des E-Scooters sowie etwaige Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat unter 0234 909-5206 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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