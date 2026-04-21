Polizei Bochum

POL-BO: E-Scooter Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall - Polizei bittet um Hinweise

Herne (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen, 21. April auf der Bahnhofstraße / Kirchhofstraße in Herne, sucht die Polizei einen beteiligten E-Scooter Fahrer, der augenscheinlich verletzt worden ist.

Ein 32-jähriger Herner befuhr mit seinem Pkw gegen 6.30 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Recklinghausen, als zur gleichen Zeit ein unbekannter E-Scooter-Fahrer auf der Kirchofstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei welchem sich der unbekannte E-Scooter-Fahrer augenscheinlich Verletzungen im Gesicht zuzog. Während der Autofahrer einen Rettungswagen und die Polizei zur Unfallaufnahme verständigte, flüchtete der E-Scooter-Fahrer in unbekannte Richtung.

Der E-Scooter soll schwarz gewesen sein und der Unfallflüchtige wird wie folgt beschrieben:

- männlich - circa 17 bis 20 Jahre alt - 175 bis 180 cm groß - dünne Statur - blonder Dreitagebart - grüne Augen - schwarze Mütze - schwarze Jacke - akzentfreies Deutsch

Die Polizei bittet den Fahrer des E-Scooters sowie etwaige Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat unter 0234 909-5206 zu melden.

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