Polizei Bochum

POL-BO: Führerloser LKW rollt Straße hinab - hoher Sachschaden

Bochum (ots)

Am Mittwoch, 22. April, ist es in Bochum-Linden zu einem außergewöhnlichen Verkehrsunfall gekommen.

Gegen 14.50 Uhr parkte ein 58-jähriger Mendener einen Baustellen-Lkw in der Straße "Am Kirschbaum".

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen vergaß er hierbei die Feststellbremse des Lkw zu betätigen.

Der 26-Tonnen Lastwagen rollte daraufhin führerlos rückwärts die Straße hinab und durchbrach mehrere Mauern und Zäune. Ein weiteres Baustellenfahrzeug wurde erheblich beschädigt, bevor der Lkw nach etwa 150 Metern in der Böschung zum Stillstand kam.

Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

Die weitere Sachbearbeitung hat das Verkehrskommissariat übernommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell