POL-EL: Schüttorf - Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

Schüttorf (ots)

In der Zeit zwischen dem 05.01.2026, 10:00 Uhr, und dem 15.01.2026, 10:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem leerstehenden Wohnhaus an der Hermann-Schlikker-Straße in Schüttorf. Im Inneren des Hauses durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob Diebesgut erlangt wurde und wie hoch der entstandene Schaden ist, steht derzeit noch nicht fest.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu verdächtigen Beobachtungen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 / 776600 zu melden.

