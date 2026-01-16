Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Einbruch in unbewohntes Einfamilienhaus

Salzbergen (ots)

In der Zeit zwischen dem 14.01.2026, 17:00 Uhr, und dem 15.01.2026, 08:20 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem unbewohnten Einfamilienhaus in der Straße Lemkershook in Salzbergen.

Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang in das Haus. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut entwendet. Es wurden lediglich Schubladen von zurückgelassenen Schränken in den Schlafzimmern geöffnet.

Die Polizei Spelle bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich unter der Rufnummer 05977 / 204360 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell