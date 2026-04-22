Polizei Bochum

POL-BO: Unfall mit einer Verletzten - Fahrer eines orangefarbenen Kleinwagens flüchtet

Bochum, Witten (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag, 21. April, in Bochum sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein 70-jähriger Transporterfahrer aus Bochum war gegen 7.45 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 286 hielt er seinen Wagen aufgrund eines Rückstaus an, als ihm das Fahrzeug hinter ihm unvermittelt auffuhr. Dabei wurde eine Mitfahrerin des Bochumers (43, aus Herne) leicht verletzt.

Anstatt sich um die Verletzte und den entstandenen Schaden zu kümmern, flüchtete der unbekannte Autofahrer in Richtung Witten.

Der Gesuchte war laut Beschreibung in einem orangefarbenen Kleinwagen mit Wittener Kennzeichen unterwegs.

Das Verkehrskommissariat bittet den gesuchten Autofahrer sowie Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

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