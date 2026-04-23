PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Raub am S-Bahnhof - Täter entwenden Bargeld

Bochum (ots)

Zu einem Raub ist es am Mittwochabend, 22. April, im Umfeld des S-Bahnhofes Langendreer gekommen.

Gegen 19.30 Uhr lief ein 17-jähriger Bochumer die Hauptstraße in Richtung S-Bahnhof entlang. An der Ecke Bonackerstraße wurde er von zwei Personen angesprochen und in die Nebenstraße gedrängt worden. Hinter einem dort geparkten Auto wurde dem Jugendlichen unter Gewaltandrohung das mitgeführte Bargeld entwendet.

Die Tatverdächtigen flüchteten im Anschluss mit ihrer Beute in Richtung Hasselbrinkstraße.

Beide werden als 18-19 Jahre, südländisch, dünn und ca. 175 cm groß beschrieben.

Einer der Tatverdächtigen trug eine schwarze enge Jeans, ein blaues Louis Vuitton Shirt sowie eine schwarze Kappe.

Der andere trug eine schwarze Jogginghose, eine schwarze Sportjacke mit Kapuze und eine Bauchtasche.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tatverdächtigen machen können, unter den Rufnummern 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Fabian Wenner
Telefon: 0234 909-1022
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 23.04.2026 – 11:44

    POL-BO: Schwerpunkteinsatz in Herne: Polizei und Ordnungspartner sorgen für Sicherheit

    Herne (ots) - Einen erfolgreichen Schwerpunkteinsatz hat die Herner Polizei am Mittwoch, 22. April, in Herne durchgeführt. Tatkräftige Unterstützung gab's von der Bundespolizei Dortmund, dem KOD Herne sowie der DB Sicherheit und den Verkehrsunternehmen HCR und Bogestra. Von 10 bis ca. 17 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten mit ihren Ordnungspartnern den ...

    mehr
  • 23.04.2026 – 11:42

    POL-BO: Führerloser LKW rollt Straße hinab - hoher Sachschaden

    Bochum (ots) - Am Mittwoch, 22. April, ist es in Bochum-Linden zu einem außergewöhnlichen Verkehrsunfall gekommen. Gegen 14.50 Uhr parkte ein 58-jähriger Mendener einen Baustellen-Lkw in der Straße "Am Kirschbaum". Nach bisherigem Stand der Ermittlungen vergaß er hierbei die Feststellbremse des Lkw zu betätigen. Der 26-Tonnen Lastwagen rollte daraufhin führerlos rückwärts die Straße hinab und durchbrach mehrere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren