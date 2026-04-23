Polizei Bochum

POL-BO: Raub am S-Bahnhof - Täter entwenden Bargeld

Bochum (ots)

Zu einem Raub ist es am Mittwochabend, 22. April, im Umfeld des S-Bahnhofes Langendreer gekommen.

Gegen 19.30 Uhr lief ein 17-jähriger Bochumer die Hauptstraße in Richtung S-Bahnhof entlang. An der Ecke Bonackerstraße wurde er von zwei Personen angesprochen und in die Nebenstraße gedrängt worden. Hinter einem dort geparkten Auto wurde dem Jugendlichen unter Gewaltandrohung das mitgeführte Bargeld entwendet.

Die Tatverdächtigen flüchteten im Anschluss mit ihrer Beute in Richtung Hasselbrinkstraße.

Beide werden als 18-19 Jahre, südländisch, dünn und ca. 175 cm groß beschrieben.

Einer der Tatverdächtigen trug eine schwarze enge Jeans, ein blaues Louis Vuitton Shirt sowie eine schwarze Kappe.

Der andere trug eine schwarze Jogginghose, eine schwarze Sportjacke mit Kapuze und eine Bauchtasche.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tatverdächtigen machen können, unter den Rufnummern 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell