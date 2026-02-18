POL-PPRP: Polizeibeamter rassistisch beleidigt
Ludwigshafen (ots)
Bei der Aufnahme eines Ladendiebstahls am Dienstagnachmittag (17.02.2026) in einem Baumarkt in Ludwigshafen-Oggersheim beleidigte ein 38-Jähriger, der des Diebstahls beschuldigte wurde, einen Polizeibeamten rassistisch. Der Mann muss sich nun wegen des Ladendiebstahls und der Beleidigung des Polizeibeamten verantworten.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q
Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell