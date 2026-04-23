Polizei Bochum

POL-BO: In Bochum, Herne und Witten: Betrüger bringen ältere Menschen um ihre Wertsachen - Zeugen gesucht

Bochum, Herne, Witten (ots)

Gleich dreimal haben Betrüger am Mittwoch, 22. April, ältere Menschen in Bochum, Herne und Witten um ihre Wertsachen und ihr Bargeld gebracht. Die Polizei sucht Zeugen und warnt vor den betrügerischen Maschen.

In Bochum hat ein falscher Handwerker im Bereich der Kattenstraße eine 92-Jährige bestohlen. Gegen 8 Uhr gelangte er unter einem Vorwand in die Wohnung. Als er weg war, fehlte Schmuck. Täterbeschreibung: männlich, 180-185 cm, kräftige Statur, laut Zeugin "dunklere" Hautfarbe, dunkle Haare, dunkle Kleidung.

Um einen angeblichen Wasserschaden zu begutachten, betrat ein falscher Wasserwerker gegen 13.15 Uhr die Wohnung einer 83-Jährigen im Bereich der Mont-Cenis-Straße in Herne. Nachdem der Mann weg war, fehlten Bargeld und Schmuck. Beschreibung des Täters: männlich, ca. 175 cm, 45-50 Jahre alt, "mit Bäuchlein", dunklen Haaren und Bart; er trug einen Blaumann.

Falsche Polizisten riefen einen 86-Jährigen aus Witten an und verlangten wegen einer angeblichen Inhaftierung eines Angehörigen eine Kaution. Diese übergab der Mann gegen 14 Uhr im Bereich seiner Wohnanschrift nahe der Ardeystraße in Form von Schmuck. Der Bote war männlich und habe sich als "Thomas" vorgestellt. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise bezüglich der drei Taten.

Die Polizei rät: Lassen Sie Unbekannte niemals in ihre Wohnung! Wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt, zögern Sie nicht und wählen den Polizeinotruf 110.

Mit Rat und Tat zur Seite stehen älteren Menschen auch die Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei. 60 Ehrenamtliche sind in Bochum, Herne und Witten aktiv und beraten Interessierte unter anderem zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Einbruchschutz. Kontakt unter 0234 909-4055.

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