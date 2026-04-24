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Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer greift Polizisten an und leistet Widerstand

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Freitag (24.04.) wurde ein 44-Jähriger gegen 01 Uhr durch Polizisten in Gewahrsam genommen, der zuvor als Randalierer in Erscheinung trat und sich nicht ausweisen wollte. Während der Einlieferung in das Polizeigewahrsam leistete der polizeibekannte Mann erheblichen Widerstand, griff die Einsatzkräfte an und beleidigte sie als "Hurensöhne" und "Penner". Die Beamten versuchten den 44-Jährigen, der augenscheinlich stark alkoholisiert war, vergeblich zu beruhigen. Einen Test lehnte der Mann ab. Auch seine Personalien wollte er nicht angeben. Als die Polizisten ihn vor dem Verbringen in eine Zelle durchsuchten, warf er sich theatralisch auf den Boden und tat so, als wäre er bewusstlos. Dann sprang er plötzlich wieder auf und ging bedrohlich auf die Beamten zu. Unter anderem erhob er seine Fäuste. Nachdem die Zellentür geschlossen wurde, trat und schlug er dagegen und schrie dabei lautstark. Nachdem er sich beruhigt hatte, stellten die Einsatzkräfte die Personalien des Betroffenen fest. Auf dem Rückweg zur Zelle wurde der 44-Jährige erneut aggressiv. Er stieß diverse Schimpfworte und Drohungen aus. Dabei kündigte er immer wieder an, sein Geschlechtsteil aus seiner Hose zu holen. Er erhielt eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs, Widerstand, Beleidigung auf sexueller Grundlage und Körperverletzung und wurde aufgrund bestehender Haftgründe vorläufig festgenommen. (arn)

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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