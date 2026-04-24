Polizei Hagen

POL-HA: SEK nimmt 25-jährigen Mann nach Häuslicher Gewalt in Wehringhausen fest

Hagen-Wehringhausen (ots)

Beamte eines Spezialeinsatzkommandos nahmen am Donnerstagabend (23.04.2026) nach einer Häuslichen Gewalt in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Wehringhausen einen 25-jährigen Mann vorläufig fest. Die 33-jährige Ex-Lebensgefährtin des Mannes suchte am Mittag die Polizeiwache in der Innenstadt auf und berichtete den Beamten, dass der 25-Jährige sie in ihrer Wohnung in der Lange Straße geschlagen hätte. Zudem hätte er Bedrohungen in Richtung seiner Ex-Partnerin und deren Kinder ausgesprochen, die sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung aufhielten. Als Gründe für den Streit nannte die leicht verletzte Frau zum einen die Trennung von dem Mann und zum anderen die Tatsache, dass der 25-Jährige im Besitz einer scharfen Schusswaffe war, die er auch in der Wohnung aufbewahrte. Die Polizei Hagen forderte zur Festnahme des Tatverdächtigen umgehend ein Spezialeinsatzkommando an. Die Beamten verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung und trafen dort auf den 25-Jährigen, der die scharfe Schusswaffe zu diesem Zeitpunkt in der Hand hielt. Sie überwältigten den Mann und nahmen ihn vorläufig fest. Dabei wurde der Tatverdächtige leicht verletzt und musste unter Begleitung von Polizeibeamten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Hagen dauern an. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell