Polizei Hagen

POL-HA: Fahrradfahrer mit Bierflasche in der Hand angetroffen

Hagen-Mitte (ots)

Am Donnerstagabend (23.04.2026) stellten Polizeibeamte in der Straße "Am Hauptbahnhof" einen 31 Jahre alten Mann fest, der im alkoholisierten Zustand mit seinem Fahrrad fuhr. Als er eine Blutprobe in der Polizeiwache abgeben sollte, leistete er Widerstand gegen die Einsatzkräfte.

Um etwa 21.50 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung im Rahmen ihrer Präsenzstreife auf einen Fahrradfahrer aufmerksam, der während der Fahrt eine Bierflasche in der Hand hielt. Zudem beobachteten sie, wie der Mann Schlangenlinien fuhr. Die Beamten entschieden sich, den Mann einer Verkehrskontrolle zu unterziehen und stellten fest, dass der 31-Jährige unter anderem schwankte und erheblich nach Alkohol roch. Auf Nachfrage bestätigte er, dass er Alkohol getrunken hatte und verweigerte einen Atemalkohol- sowie Drogentest vor Ort.

Im weiteren Verlauf brachten die Beamten den Mann, der zunehmend aggressiv wurde, zur Polizeiwache, wo eine ärztliche Blutprobenentnahme durchgeführt werden sollte. Der 31-Jährige war mit der Entnahme jedoch nicht einverstanden und sperrte sich. Er musste am Boden fixiert werden und trat dabei um sich. Die Beamten blieben unverletzt.

Da sich der 31-Jährige nicht beruhigte, musste er zur Verhinderung weiterer Straftaten sowie zur emotionalen Beruhigung ins Gewahrsam. (rst)

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