PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Illegale Müllentsorgung in Wasserschutzgebiet - die Polizei bittet um Hinweise

POL-HA: Illegale Müllentsorgung in Wasserschutzgebiet - die Polizei bittet um Hinweise
  • Bild-Infos
  • Download

Hagen-Boele (ots)

In einem Waldstück in Boele stellten bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen dem 15.02.2026 und dem 18.02.2026 einen Heizofen sowie einen Mähroboter ab. Aus dem Ofen drang Öl ins Erdreich. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Ermittlung von Tatverdächtigen.

Der Eigentümer des Grundstücks an der Turmstraße erhielt Kenntnis über die illegale Entsorgung des Ofens und des Roboters, nachdem beim Transport des Ofens Öl austrat und einen mehrere Meter langen Fleck auf dem Boden hinterließ. Ein Zaun zum Nachbargrundstück auf Höhe der Hausnummer 56, auf dem sich mehrere Gartenparzellen befinden, ist laut Zeugen defekt, weshalb nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Ofen vom Nachbargrundstück zum Fundort transportiert wurde.

Das Waldstück befindet sich in einem Wasserschutzgebiet. Aufgrund der vorliegenden Umstände hat sich das Umweltamt der Stadt Hagen eingeschaltet und das mit Öl beschmutzte Erdreich abgetragen.

Da der Polizei bislang keine Hinweise zu einer Täterschaft vorliegen, bittet die Polizei um Mithilfe: Wer kann Angaben zur Herkunft des Heizofens oder zum Abtransport machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Turmstraße beobachtet? Hinweise bitte telefonisch an die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 986 2066. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 23.04.2026 – 10:40

    POL-HA: Polizei stellt 19-jährigen Mann nach Schussabgabe aus Schreckschusspistole

    Hagen-Altenhagen (ots) - Ein 19-jähriger Mann löste in der Nacht auf Donnerstag (23.04.2026) einen Polizeieinsatz in der Boeler Straße aus, nachdem er mehrere Schüsse mit einer Schreckschusspistole abgefeuert und einen 21-Jährigen dadurch leicht verletzt hatte. Der 21-Jährige hielt sich um kurz nach ...

    mehr
  • 23.04.2026 – 09:11

    POL-HA: Motorradfahrer flüchtet mit Kind vor der Polizei - wer kann Hinweise zu dem Mann geben?

    Hagen-Wehringhausen (ots) - Da ein Motorradfahrer gemeinsam mit einem Kind am Dienstagabend (21.04.2026) ohne Helm durch Wehringhausen fuhr, sollte er einer Polizeikontrolle unterzogen werden. Dem Mann gelang es jedoch, mit stark überhöhter Geschwindigkeit zu flüchten. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem gesuchten Motorradfahrer. Eine Streifenwagenbesatzung war ...

    mehr
  • 23.04.2026 – 07:15

    POL-HA: Geschwindigkeitsmessungen: Mehrere Fahrer fast doppelt so schnell als erlaubt

    Hagen (ots) - Am Dienstag (21.04.2026) postierten sich Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes in den Stadtteilen Rummenohl und Haspe und führten in der Zeit von 14 bis 22 Uhr Geschwindigkeitsmessungen durch. Hierbei kontrollierten sie in einer 30er-Zone in Rummenohl 56 Fahrzeuge. Die unrühmlichen Spitzenreiter lagen diesmal dicht beieinander. Der schnellste war ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren