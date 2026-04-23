Polizei Hagen

POL-HA: Illegale Müllentsorgung in Wasserschutzgebiet - die Polizei bittet um Hinweise

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Hagen-Boele (ots)

In einem Waldstück in Boele stellten bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen dem 15.02.2026 und dem 18.02.2026 einen Heizofen sowie einen Mähroboter ab. Aus dem Ofen drang Öl ins Erdreich. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Ermittlung von Tatverdächtigen.

Der Eigentümer des Grundstücks an der Turmstraße erhielt Kenntnis über die illegale Entsorgung des Ofens und des Roboters, nachdem beim Transport des Ofens Öl austrat und einen mehrere Meter langen Fleck auf dem Boden hinterließ. Ein Zaun zum Nachbargrundstück auf Höhe der Hausnummer 56, auf dem sich mehrere Gartenparzellen befinden, ist laut Zeugen defekt, weshalb nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Ofen vom Nachbargrundstück zum Fundort transportiert wurde.

Das Waldstück befindet sich in einem Wasserschutzgebiet. Aufgrund der vorliegenden Umstände hat sich das Umweltamt der Stadt Hagen eingeschaltet und das mit Öl beschmutzte Erdreich abgetragen.

Da der Polizei bislang keine Hinweise zu einer Täterschaft vorliegen, bittet die Polizei um Mithilfe: Wer kann Angaben zur Herkunft des Heizofens oder zum Abtransport machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Turmstraße beobachtet? Hinweise bitte telefonisch an die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 986 2066. (rst)

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