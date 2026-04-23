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Polizei Hagen

POL-HA: Geschwindigkeitsmessungen: Mehrere Fahrer fast doppelt so schnell als erlaubt

Hagen (ots)

Am Dienstag (21.04.2026) postierten sich Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes in den Stadtteilen Rummenohl und Haspe und führten in der Zeit von 14 bis 22 Uhr Geschwindigkeitsmessungen durch. Hierbei kontrollierten sie in einer 30er-Zone in Rummenohl 56 Fahrzeuge. Die unrühmlichen Spitzenreiter lagen diesmal dicht beieinander. Der schnellste war ein Hyundai-Fahrer aus dem Märkischen Kreis, der die Messstelle mit 68 km/h passierte. Ein Kradfahrer, ebenfalls aus dem Märkischen Kreis, lag mit einer Geschwindigkeit von 67 km/h unmittelbar dahinter. Auch der Fahrer eines Hagener Seat, der mit 66 km/h an den Einsatzkräften vorbeifuhr, hat Konsequenzen zu erwarten.

Anschließend verlagerten die Polizeibeamten für die Geschwindigkeitskontrollen nach Haspe. Dort "blitzen" die Einsatzkräfte insgesamt 82 Verkehrsteilnehmer. Das schnellste Fahrzeug hatte eine polnische Zulassung und fuhr bei erlaubten 50 km/h mit 86 km/h in die Messung. Ein Fahrer eines VW Transporters wurde mit einer Geschwindigkeit von 62 km/h abgelichtet und fuhr zusätzlich über eine im Sichtbereich der Beamten nah gelegene rote Ampel.

Die gesondert erwähnten Verkehrsteilnehmer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 260 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 15 15
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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