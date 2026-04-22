Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Tatverdächtige nach Raubdelikten und Taschendiebstahl in Hohenlimburg festgenommen - Untersuchungshaftbefehle erlassen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Polizeibeamte nahmen am Montagnachmittag (20.04.2026) in Hohenlimburg zwei Männer vorläufig fest, die zuvor zwei Frauen ausgeraubt und einer weiteren Seniorin die Handtasche gestohlen hatten. Gegen 15.50 Uhr rief eine 64-jährige Frau die Polizei zur Lindenbergstraße. Wie sich herausstellte, war die Frau zuvor bei einem Drogeriemarkt in der Esserstraße einkaufen. An der dortigen Bushaltestelle traf sie auf einen Mann, der sie nach Geld fragte. Die 64-Jährige übergab dem Mann Bargeld und wurde auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf einen weiteren Mann aufmerksam, der Passanten ansprach. Die Hagenerin ging nach Hause und traf vor ihrem Wohnhaus in der Lindenbergstraße erneut auf die beiden Männer, die sie offenbar verfolgt hatten. Einer von ihnen schubste sie zu Boden und stahl die Geldbörse aus ihrer Einkaufstasche. Dann flüchteten die Täter. Die Hagenerin verletzte sich bei der Tat leicht. Gegen 17.10 Uhr alarmierte eine 87-jährige Frau die Polizei und sagte, dass zwei Männer sie vor ihrem Wohnhaus in der Henkhauser Straße ausgeraubt hätten. Auch sie berichtete den Einsatzkräften, dass sie zuvor in der Filiale des Drogeriemarktes in der Esserstraße einkaufen gewesen sei. Die Täter hatten die Seniorin verfolgt und ihr die Handtasche gewaltsam entrissen. Sie nahmen das Geld aus dem Portemonnaie an sich und flüchteten anschließend. Noch während des Einsatzes erhielten die Polizeibeamten Kenntnis von einem Handtaschendiebstahl in der Straße Im Niederfeld. Auch dort waren es zwei Täter, die auf eine 87-jährige Frau trafen und deren Handtasche aus dem Rollator stahlen. Bei allen drei Taten stimmten die Personenbeschreibungen der flüchtigen Täter in weiten Teilen überein. Bei intensiven Fahndungsmaßnahmen trafen Polizeibeamte die beiden 18- und 20-jährigen Tatverdächtigen an und nahmen sie vorläufig fest. Auf Antrag der Hagener Staatsanwaltschaft wurden die Brüder am Dienstag (21.04.2026) einem Haftrichter vorgeführt, der antragsgemäß gegen beide Männer Untersuchungshaftbefehle erließ. Die Kripo der Hagener Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

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