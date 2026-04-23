Polizei Hagen

POL-HA: Motorradfahrer flüchtet mit Kind vor der Polizei - wer kann Hinweise zu dem Mann geben?

Hagen-Wehringhausen (ots)

Da ein Motorradfahrer gemeinsam mit einem Kind am Dienstagabend (21.04.2026) ohne Helm durch Wehringhausen fuhr, sollte er einer Polizeikontrolle unterzogen werden. Dem Mann gelang es jedoch, mit stark überhöhter Geschwindigkeit zu flüchten. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem gesuchten Motorradfahrer.

Eine Streifenwagenbesatzung war auf der Lange Straße unterwegs, als sie gegen 19.20 Uhr auf einen Mann mit einem Kind auf einem Motorrad aufmerksam wurde, die gemeinsam in Richtung Haspe fuhren. Dabei trug keiner der beiden einen Helm. Die Beamten entschieden sich, den Mann einer Kontrolle zu unterziehen, und gaben ihm Anhaltesignale und schalteten Blaulicht und Martinshorn ein. Diese ignorierte der Fahrer jedoch und beschleunigte auf über 100 km/h. Der Mann bog mehrmals ab und fuhr dabei verbotswidrig unter anderem von der Ewaldstraße in die Eugen-Richter-Straße. Die Beamten waren dem Motorrad zunächst gefolgt, brachen die Verfolgungsfahrt jedoch aufgrund der hohen Geschwindigkeit ab.

Hinzugezogene Einsatzkräfte unterstützten bei der Fahndung. Dennoch konnten weder das Motorrad noch die Personen angetroffen werden.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 30 bis 40 Jahre alt, schlanke Statur, schwarze kurze Haare, südländisches Erscheinungsbild, vollständig dunkel gekleidet.

Das Kind war etwa 5 bis 8 Jahre alt, hatte ebenfalls ein südländisches Erscheinungsbild und war bekleidet mit einem grauen Jogginganzug.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Ermittlung der Personen und fragt: Wer kennt den Mann und kann Angaben zu seiner Person machen? Wer kann weitere Hinweise geben, die die Ermittlungen unterstützen könnten? Zeugen melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 02331 986 2066. (rst)

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