Polizei Hagen

POL-HA: Polizei stellt 19-jährigen Mann nach Schussabgabe aus Schreckschusspistole

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein 19-jähriger Mann löste in der Nacht auf Donnerstag (23.04.2026) einen Polizeieinsatz in der Boeler Straße aus, nachdem er mehrere Schüsse mit einer Schreckschusspistole abgefeuert und einen 21-Jährigen dadurch leicht verletzt hatte.

Der 21-Jährige hielt sich um kurz nach Mitternacht vor einem Wohnhaus an der Boeler Straße / Alexanderstraße auf, als der 19-Jährige mit seinem Auto erschien und ausstieg. Dabei hielt er eine Schreckschusspistole in der Hand und gab mehrere Schüsse auf den 21-Jährigen ab. Anschließend kam es zu einem Gerangel zwischen den beiden Männern. Danach entfernte sich der Angreifer mit seinem Wagen und flüchtete in Richtung Loxbaum. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei leiteten die Fahndung ein und konnten den Mann in der Straße "Am Pfannenofen" stellen. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. In dem Wagen fanden die Polizisten die geladene PTB-Waffe und stellten sie sicher. Für die Dauer der Spurensicherung wurde die Boeler Straße im Bereich der Tatörtlichkeit in beide Richtungen gesperrt.

Der leichtverletzte 21-Jährige wurde derweil von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wo seine Verletzungen ambulant behandelt wurden.

Der Hintergrund der Tat ist ersten Ermittlungen zufolge auf Beziehungsstreitigkeiten zurückzuführen. Bei dem tatverdächtigen 19-Jährigen handelt es sich demnach um den Ex-Freund der aktuellen Partnerin des 21-Jährigen. Die Hagener Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. (rst)

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