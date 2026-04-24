Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer schreit Passanten und Polizisten an

Hagen-Mitte (ots)

Am Donnerstag (23.04.) randalierte ein Mann gegen 15 Uhr im Bereich des Hagener Hauptbahnhofs und löste so einen Einsatz der Polizei aus. Der 42-Jährige lief nach Angaben von Zeugen immer wieder auf die Straße und wirkte stark alkoholisiert. Als eine Streifenwagenbesatzung auf ihn traf, schrie er diverse Passanten an und richtete seine verbale Aggression auch gegen die Einsatzkräfte. Die Beamten erteilten dem Mann zunächst einen Platzverweis und ermahnten ihn, sich zu beruhigen. Zunächst lief der Randalierer circa 20 Meter in Richtung der Eckeseyer Straße. Dann setzte er sein Verhalten jedoch fort, schrie wieder fremde Personen an, die sogar vor ihm zurückschreckten, und drehte wieder in Richtung Berliner Platz um. Die Polizisten nahmen ihn zur Durchsetzung des Platzverweises, zur Ausnüchterung und zur Verhinderung von Straftaten/Ordnungswidrigkeiten in Gewahrsam. Auch während der Fahrt ließ sich der 42-Jährige nicht beruhigen und schrie die Einsatzkräfte weiter an. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte er ab. (arn)

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