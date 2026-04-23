Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall in der Innenstadt - Zwei Personen leicht verletzt

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Hagen-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Innenstadt sind am Mittwochabend (22.04.2026) eine Frau und ein Mann leicht verletzt worden. Ein 33-jähriger Mann fuhr gegen 21.30 Uhr mit seinem Seat über den Märkischen Ring in Richtung Eilpe. Vor ihm fuhr eine 49-jährige Frau mit ihrem Ford. Weil diese in eine Grundstückseinfahrt einbiegen wollte, reduzierte sie ihre Geschwindigkeit. Aus bislang ungeklärter Ursache nahm der 33-Jährige diesen Umstand nicht wahr und fuhr mit seinem Auto auf den Ford der Frau auf. Bei der Kollision verletzten sich sowohl der Unfallverursacher als auch die 49-jährige Frau leicht. Der Rettungsdienst brachte die Hagenerin in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Seat musste abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. (sen)

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