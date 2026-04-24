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Polizei Hagen

POL-HA: Gefährliche Körperverletzung durch unbekannten Mann bei Fast-Food-Restaurant

Hagen-Vorhalle (ots)

Bei einem Fast-Food-Restaurant in Vorhalle löste ein Mann am Donnerstagabend (23.04.2026) einen Polizeieinsatz aus, nachdem er einen Glaskasten zur Essensausgabe beschädigte und einen Mitarbeiter verletzte.

Der Mann begab sich als Beifahrer einer Frau um etwa 20 Uhr mit einem grauen Mercedes zu dem Imbiss an der Weststraße. Sie beabsichtigten, am Autoschalter außerhalb des Restaurants durch die Sprechanlage eine Bestellung aufzugeben. Dabei kam es zu kommunikativen Schwierigkeiten, weshalb die Fahrerin den Wagen bis zum Schalter für die Essenausgabe fuhr, wo sich ein 29-jähriger Mitarbeiter befand. Dort stieg der etwa 25 Jahre alte Beifahrer aus und schlug gegen eine Scheibe des dort befindlichen Glaskastens, die infolgedessen zerbrach. Zudem versuchte er, den Mitarbeiter aus dem Ausgabefenster herauszuziehen. Dabei zog sich der 29-Jährige Schnittverletzungen zu. Zudem schlug ihm der unbekannte Täter ins Gesicht, bevor er sich wieder in den Mercedes begab und er gemeinsam mit seiner weiblichen Begleiterin davonfuhr.

Der 29-Jährige trug durch den Angriff leichte Verletzungen davon, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Bei dem Täter handelt es sich um einen etwa 25-jährigen Mann mit einer Größe von etwa 1,85 Meter, dunklen kurzen Haaren und einem kurzen Bart. Er hat eine kräftige Figur sowie ein südeuropäisches Erscheinungsbild.

Die Frau, die als Fahrerin beteiligt war, ist ebenfalls etwa 25 Jahre alt, hat ein südeuropäisches Erscheinungsbild sowie dunkelblonde Haare, die zum Tatzeitpunkt zum Zopf gebunden waren.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und nimmt Hinweise telefonisch unter der Rufnummer 02331 986 2066 entgegen. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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