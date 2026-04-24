Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen nach Einbrüchen in Wattenscheid gesucht

Bochum (ots)

Gleich zwei Einbruchsdelikte haben sich in Bochum-Wattenscheid ereignet - sie waren nur wenige Gehminuten voneinander entfernt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der erste Einbruch ereignete sich zwischen Mittwoch, 22. April (23.55 Uhr), und Donnerstag, 23. April (15.30), in einem Mehrfamilienhaus im Bereich Hüller Straße. Bislang Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Wohnung und durchsuchten die Räumlichkeiten. Zur Tatbeute können noch keine Angaben gemacht werden.

Nur wenige Gehminuten entfernt wurden am 23. April in einem Wohnhaus im Bereich Saarlandstraße Einbruchsspuren an einer Wohnungstür entdeckt. Die Tat ereignete sich zwischen 6 Uhr und 14 Uhr; entwendet wurde nach jetzigem Stand nichts.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

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