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API-TH: Pkw gerät auf Grund von Aquaplaning ins Schleudern und kollidert mit rechter Schutz- sowie Mittelleitplanke.

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A 73 Höhe Schleusingen (ots)

Am Donnerstag, den 16.04.2026, kam gegen 17:55 Uhr ein Pkw auf der Bundesautobahn 73 in Fahrtrichtung Coburg ins Schleudern und kollidierte auf der Talbrücke Leuketal, zwischen den Anschlussstellen Suhl-Friedberg und Schleusingen, mit der Mittelleitplanke und der rechten Schutzleitplanke des Standstreifens. Der Pkw kam schlussendlich auf dem linken Fahrstreifen entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum Stehen und war nicht mehr fahrbereit.

Die Unfallursache war hierbei die nicht angepasste Geschwindigkeit bei Aquaplaning.

Der 63-jährige Fahrer, des verunfallten Pkw, wurde hierbei schwer verletzt und im Anschluss in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Aufgrund des entstandenen Schadens an der rechten Schutzleitplanke und der zu koordinierenden Reparaturmaßnahmen wurde der rechte Fahrstreifen und der Standstreifen an der Unfallörtlichkeit gesperrt. Zudem wurde ein Geschwindigkeitstrichter eingerichtet, welcher die Geschwindigkeit an der Unfallstelle bis auf 60 km/h reduziert. Die Reparaturmaßnahmen und der Geschwindikeitstrichter bleiben voraussichtlich bis Mitte nächster Woche bestehen.

Dies kann zu gelegentlichen Stauerscheinungen zu Schwerpunktzeiten führen.

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