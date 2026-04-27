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Polizei Bochum

POL-BO: Autofahrer (19) flüchtet vor der Polizei und landet in Bauzaun

Bochum (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt wurden Polizeibeamte der Wache Bochum-Mitte am frühen Samstagmorgen, 25. April, gegen 4.45 Uhr auf einen Pkw aufmerksam, der ohne eingeschaltete Beleuchtung und in Schlangenlinien die Dorstener Straße in Richtung Innenstadt befuhr.

Die Beamten beabsichtigten, das Fahrzeug anzuhalten und gaben Anhaltesignale. Doch anstatt zu stoppen, beschleunigte der 19-jährige Fahrer aus Bochum sein Fahrzeug, missachtete mehrere rote Ampeln und flüchtete mit hohem Tempo.

Zudem touchierte der junge Mann dabei insgesamt vier geparkte Pkw sowie eine Straßenlaterne. Anschließend verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr gegen eine Betonplatte und kam im Bereich Humboldtraße in einem Bauzaun zum Stehen. Der Bochumer flüchtete zunächst weiter zu Fuß, konnte jedoch von den Beamten im Nahbereich gestellt werden.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 19-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem wurden mehrere Tütchen mit Betäubungsmitteln sowie eine Lachgasflasche in seinem Auto aufgefunden.

Der verletzte Bochumer wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Fahrzeug wurde sichergestellt.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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