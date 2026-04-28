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Polizei Bochum

POL-BO: Unfallflucht - E-Scooter-Fahrer touchiert Fußgänger

Herne (ots)

Am 28. April, gegen 19.30 Uhr, kam es auf der Bahnhofstraße in Herne zu einer Kollision zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einem Fußgänger.

Ein 42-jähriger Herner war zu Fuß auf dem Gehweg der Bahnhofstraße unterwegs. Hier näherte sich ihm ein E-Scooter-Fahrer, welcher in Richtung Fabrikstraße fuhr.

In Höhe der Hausnummer 110 kam es zu einer Kollision zwischen dem Fußgänger und dem Scooter-Fahrer.

Dabei wurde der Herner leicht verletzt.

Nach einem kurzen Gespräch flüchtete der Rollerfahrer in Richtung Innenstadt.

Beschrieben wurde der junge Mann zwischen 18 und 25 Jahren, südländisches Aussehen, schwarze lockige Haare und bekleidet mit einer blauen Hose sowie einem schwarzen Oberteil.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234 909-5105 um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marco Bischoff
Telefon: 0234 909-1021
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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