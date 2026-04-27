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Polizei Bochum

POL-BO: Rasierklingen gestohlen: Wer kennt diesen Mann?

Witten (ots)

Er entwendete Rasierklingen in einem Wittener Drogeriemarkt, jetzt veröffentlicht die Polizei mit einem richterlichen Beschluss ein Foto und fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen?

Hier finden Sie das Foto des Tatverdächtigen: https://polizei.nrw/fahndung/201490

Hinweis: Wenn der Link ins Leere führt, ist die Fahndung erledigt. Die Tat hat sich am 18. Oktober 2025 ereignet. Gegen 15.30 Uhr betrat der Unbekannte dem Drogeriemarkt an der Herbeder Straße 14 und entwendete Rasierklingen und Aufsteckbürsten.

Das Wittener Regionalkommissariat (KK 33) führt die Ermittlungen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 02302 209-8310 (-4441 Kriminalwache).

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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