Polizei Bochum

POL-BO: Unfallflucht mit Sachschaden - weißer Camper gesucht

Bochum (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich bereits am Freitag, 24. April, in der Bochumer Innenstadt ereignet hat.

Nachdem eine 41-jährige Bochumerin ihr Auto gegen 13 Uhr im Bereich Klosterstraße geparkt hatte, entdeckte sie rund 30 Minuten später, dass es augenscheinlich durch einen unbekannten Pkw erheblich beschädigt worden war.

Laut Zeugenaussagen soll kurz zuvor ein weißer Camper mit einem großen Kompass-Symbol auf der linken Seite vor dem geparkten Auto gestanden haben und möglicherweise den Unfall verursacht haben. Am Steuer des Campers habe eine etwa 40-jährige Frau mit hellen Haaren und einem roten Pullover gesessen haben.

Das Verkehrskommissariat bittet die unbekannte Autofahrerin sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

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