Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall mit Linienbus - Busfahrer (39) wird schwer verletzt

Witten (ots)

Nach einem Unfall mit einem Linienbus am Dienstagmorgen, 28. April in Witten ist ein 39-jähriger Busfahrer aus Gevelsberg schwer verletzt worden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr der Linienbusfahrer gegen 6 Uhr auf der Wittener Straße in Fahrtrichtung Hattingen, als er in Höhe der Hausnummer 109 aus noch nicht geklärter Ursache gegen eine Fußgängerüberquerungshilfe prallte und in den Gegenverkehr geriet. Im weiteren Verlauf kollidierte der Bus mit zwei Betonpollern. Der Gevelsberger zog sich schwere Verletzungen zu und wurde zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Im Bus befindliche Fahrgäste wurden nicht verletzt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

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