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Polizei Bochum

POL-BO: Kontrollaktion der Direktion Verkehr: sicher.mobil.leben - Zweiräder im Blick

Bochum, Herne (ots)

Mit den ersten wärmeren Tagen sind wieder deutlich mehr Rad- und Motorradfahrende auf den Straßen unterwegs. Mehr Verkehr auf zwei Rädern, kann auch mehr Risiko für Verkehrsunfälle bedeuten.

Unsere Verkehrsinspektion hat deshalb genauer hingeschaut und war am Dienstag, 28. April, im Rahmen der länderübergreifenden Aktion "sicher.mobil.leben" in Bochum und Herne im Einsatz - mit einem klaren Ziel: mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

Die gute Nachricht: Die Mehrheit der Kontrollierten war ordnungsgemäß und verantwortungsbewusst unterwegs. Wir verzeichnen eine Bilanz von knapp 90 kontrollierten Fahrzeugen - darunter Pkw, Fahrräder, E-Scooter und Kräder. Rund 40 Verstöße wurden geahndet - zum Beispiel Verstöße wegen der Benutzung des Handys, Befahren des Gehwegs, Benutzung des E-Scooters zu zweit oder Fahren entgegen der Fahrtrichtung.

Die festgestellten Verstöße machen deutlich: Es gibt weiterhin Risiken im Straßenverkehr, die wir konsequent im Blick behalten. Wer als Verkehrsteilnehmer aufmerksam und rücksichtsvoll unterwegs ist, trägt aktiv zu mehr Sicherheit bei. Denn Zweiradfahrende sind besonders gefährdet. Wir sind sensibilisiert und werden neben täglichen Kontrollen aller Verkehrsteilnehmer auch in Zukunft geplante Kontrollaktionen in Bochum, Herne und Witten durchführen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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