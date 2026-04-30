Polizei Bochum

POL-BO: Auf frischer Tat erwischt: Polizei fahndet nach Einbrecher in Bochum-Hamme

Bochum (ots)

Auf frischer Tat erwischte ein 56-Jähriger aus Bochum-Hamme einen Einbrecher in seinem Keller. Jetzt sucht die Polizei nach dem Täter.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, 29. April, an der Dorstener Straße in Höhe der Präsidentstraße. Weil er verdächtige Geräusche aus seinem Keller hörte, ging der 56-Jährige gegen 17.40 Uhr nachsehen - und traf unvermittelt auf den Einbrecher. Als er diesen ansprach, schubste der Täter ihn weg und flüchtete. Er erbeutete u. a. alkoholfreies Bier.

So wird der Täter beschrieben: männlich, 160-175 cm groß, Vollbart, braune Haare, "ungepflegtes" Erscheinungsbild, laut Zeugenaussage "osteuropäischer Akzent"; er trug eine grüne Winterjacke mit Kapuze, eine blaue Jeans und einen großen Rucksack.

Das Bochumer Innenstadtkommissariat (KK 31) ermittelt; Zeugen melden sich unter 0234 909-8105 (-4441).

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