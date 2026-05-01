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Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Bochum-Querenburg: Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Eine unbekannte Täterin ist am Donnerstagnachmittag, 30. April, in eine Wohnung in Bochum-Querenburg eingebrochen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 15.35 Uhr verschaffte sich die Tatverdächtige gewaltsam Zutritt zu der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Hustadtring (nahe Auf dem Backenberg) und durchsuchte die Räumlichkeiten. Hierbei wurde sie von einer Kamera aufgezeichnet.

Die Einbrecherin wird als weiblich, untersetzt, mit dunklen zum Zopf (Knoten) gebundenen Haaren beschrieben. Bekleidet war sie mit einer beigen Jacke, einer engen dunklen Hose, grün-grauen Halbschuhen mit weißer Sohle und schwarzen Handschuhen. Zudem trug sie eine graue Umhängetasche.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Julia Wilms
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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