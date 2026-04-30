Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mutmaßlichen Kellereinbrecher festgenommen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch einen Mann festgenommen, der zuvor in mehrere Keller im Bereich Reulstraße und Kraneburgstraße eingebrochen sein soll. Dank Zeugenhinweisen, einer guten Beschreibung und dem schnellen Eingreifen der Polizei konnte der 35-jährige Tatverdächtige noch in der Nähe gestellt werden. Dabei saß er auf einem Fahrrad, das zuvor aus einem der Keller gestohlen wurde. Der Tatverdächtige war zunächst aufgefallen, als er gegen 9.30 Uhr durch ein Fenster in einen Keller geklettert ist. Als die Bewohner nachschauten, bemerkten sie, dass mehrere Flaschen Waschmittel aus einem aufgebrochenen Kellerraum fehlten. Noch während die Polizeibeamten vor Ort waren, wurde ein weiterer Einbruch in der Nähe gemeldet. Auch hier passte die Beschreibung auf den Tatverdächtigen. Die Einsatzkräfte fahndeten nach dem Mann und konnten ihn kurz darauf im Bereich Horster Straße/Johannesstraße stellen. Der Mann verfügt aktuell über keinen festen Wohnsitz, er wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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