Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Jugendlicher auf E-Scooter von Auto angefahren - Fahrer flüchtet

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Mittwochnachmittag einen E-Scooter-Fahrer im Bereich Am Alten Bahnhof/Hauptstraße angefahren hat und dann weitergefahren ist. Ein 15-Jähriger aus Gelsenkirchen wurde bei dem Unfall verletzt. Gesucht werden auch Zeugen, die Hinweise zu dem Autofahrer oder dem Fahrzeug (Kennzeichen) machen können.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 15-Jährige gegen 15.40 Uhr auf dem Radweg der Hauptstraße in Fahrtrichtung Stadtmitte unterwegs war. Plötzlich sei der Autofahrer links aus der Straße Am Alten Bahnhof auf die Hauptstraße in Richtung A2 abgebogen. Beim Abbiegen wurde der Jugendliche, der auf einem E-Scooter fuhr, erfasst. Obwohl der 15-Jährige gestürzt war, fuhr der Autofahrer weiter. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Opel mit Dortmunder Kennzeichen (DO) gehandelt haben. Der Fahrer wurde als männlich mit schwarzen Haaren beschrieben. Der Jugendliche wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Wer den Unfall mitbekommen hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 zu melden. Gleiches gilt auch für den gesuchten Fahrer.

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