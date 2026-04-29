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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Marl/Haltern am See: Polizei hofft auf Hinweise nach Einbrüchen

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Dienstagvormittag einen Einbruch verhindert. Der Mann hatte verdächtige Geräusche in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Kämpchen gehört und zwei Männer gesehen. Als diese bemerkten, dass jemand auf sie aufmerksam geworden ist, flüchteten die Männer. Anschließend konnten Aufbruchsspuren an einer Wohnungstür entdeckt werden, tatsächlich eingebrochen wurde aber nicht. Vermutlich, weil die Täter gestört wurden. Die beiden Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben: etwa 30 bis 35 Jahre alt, ca. 1,75m groß, dunkle Haare, trugen Jeans und sprachen deutsch mit Akzent.

An der Straße Im Stadtgarten sind unbekannte Täter in der vergangenen Nacht bei einem Sportverein eingebrochen. Die Täter durchtrennten zunächst eine Vorhänge-Kette, um auf das Gelände zu kommen und öffneten dann gewaltsam einen Geräteschuppen sowie das Vereinsgebäude. Das Vereinsheim wurde außerdem durchsucht. Die Täter erbeuteten mehrere Werkzeuge. Die Tatzeit liegt zwischen 19.30 Uhr am Dienstag und 8 Uhr am Mittwoch.

Haltern am See:

Auf der Jahnstraße wurde am Dienstagmittag in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 11 und 13 Uhr ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang ins Haus. Es wurden sämtliche Räume durchsucht. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld und Schmuck. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Marl:

Am Dienstag - im Laufe des Tages - sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Bahnhofstraße eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde zunächst versucht, die Haustür aufzuhebeln, was nicht gelang. Danach wurde gewaltsam ein Fenster im Erdgeschoss geöffnet. Anschließend wurde das Erdgeschoss durchwühlt, offenbar aber nichts gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 7.30 Uhr und 16.30 Uhr.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zu Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Telefon: 02361 55 1033
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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