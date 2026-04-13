Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkenen Mercedes-Fahrer erwischt

Erfurt (ots)

In den frühen Sonntagmorgenstunden (12.04.2026) erwischten Polizisten in Erfurt einen betrunkenen Mercedes-Fahrer. Der 38-Jährige war gegen 03:15 Uhr auf der Stauffenbergallee unterwegs gewesen, als er in eine Verkehrskontrolle geriet. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Die Polizisten untersagtem dem Mann daraufhin die Weiterfahrt. Darüber hinaus musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (SO)

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