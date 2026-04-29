Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Herten/Recklinghausen: Verfolgungsfahrt auf der A 2 - Polizei sucht gefährdete Fahrer - Pressemitteilung der Polizei Münster
Recklinghausen (ots)
Nachdem ein 24-jähriger Mann am Dienstagabend (28.04., 21:15 Uhr) auf der Autobahn 2 in Richtung Hannover vor einer Streife des Zolls geflüchtet ist, ist die Polizei auf der Suche nach Fahrzeugführern, die durch die riskante Fahrt gefährdet worden sind.
Die gesamte Pressemeldung der Polizei Münster finden Sie unter dem folgenden Link:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6265302
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