PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten/Recklinghausen: Verfolgungsfahrt auf der A 2 - Polizei sucht gefährdete Fahrer - Pressemitteilung der Polizei Münster

Recklinghausen (ots)

Nachdem ein 24-jähriger Mann am Dienstagabend (28.04., 21:15 Uhr) auf der Autobahn 2 in Richtung Hannover vor einer Streife des Zolls geflüchtet ist, ist die Polizei auf der Suche nach Fahrzeugführern, die durch die riskante Fahrt gefährdet worden sind.

Die gesamte Pressemeldung der Polizei Münster finden Sie unter dem folgenden Link:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6265302

Rückfragen von Medienvertretenden beantwortet die Pressestelle der Polizei Münster unter der 0251 275-1010.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 29.04.2026 – 13:09

    POL-RE: Dorsten: Betrüger erbeuten Goldschmuck

    Recklinghausen (ots) - Auf der Querstraße (Hardt) ist eine ältere Frau Opfer von Betrügern geworden. Der Vorfall passierte bereits am Montag, heute wurde Anzeige erstattet. Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte ein Mann am Montagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, bei der Seniorin und gab sich als Stadtwerke-Mitarbeiter aus. Er soll auch entsprechende Kleidung getragen haben (dunkelblauer Anzug mit der Aufschrift ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 12:01

    POL-RE: Marl: Ladendieb am Folgetag verurteilt

    Recklinghausen (ots) - Am Dienstagabend konnte ein Ladendetektiv einen Mann bei einem Diebstahl beobachten. Die Polizei nahm ihn kurze Zeit später fest. Heute wurde er im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens am Amtsgericht Marl verurteilt. Gegen 18:00 Uhr wurde der Ladendetektiv auf den Dieb in einem Supermarkt in einem Einkaufszentrum aufmerksam. Der 23 -Jährige aus Rumänien, der keinen festen Wohnsitz in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren