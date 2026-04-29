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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Ladendieb am Folgetag verurteilt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagabend konnte ein Ladendetektiv einen Mann bei einem Diebstahl beobachten. Die Polizei nahm ihn kurze Zeit später fest. Heute wurde er im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens am Amtsgericht Marl verurteilt. Gegen 18:00 Uhr wurde der Ladendetektiv auf den Dieb in einem Supermarkt in einem Einkaufszentrum aufmerksam. Der 23 -Jährige aus Rumänien, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, nahm zahlreiche hochwertige Spirituosen aus den Regalen, entfernte die Etiketten und verstaute sie dann in seinem Rucksack. Als er den Laden verlassen wollte, ohne für die Ware zu zahlen, konfrontierte der Ladendetektiv den Mann mit seinen Beobachtungen und informierte die Polizei. Die Beamtinnen und Beamten nahmen ihn fest. Heute wurde der Mann einer Haftrichterin am AG Marl vorgeführt. Er wurde zu sechs Monaten Haft auf Bewährung wegen Diebstahls im besonders schweren Fall verurteilt. Das Gericht stellte fest, dass der Mann gewerbsmäßig handelte und die Ware für seinen Lebensunterhalt veräußern wollte.

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Telefon: 02361 55 1032
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