Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Fahrradfahrer nach Zusammenstoß gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagabend kam es auf einem Radweg an der Halterner Straße zu einer Kollision zwischen einer Pedelec-Fahrerin und einem Fahrradfahrer. Der Mann auf dem Fahrrad fuhr im Anschluss davon.

Gegen 18:45 Uhr war eine 23-Jährige aus Marl mit ihrem Pedelec in Richtung Marl Sinsen unterwegs, als ihr der Fahrradfahrer entgegenkam. Der Unbekannte geriet nach ersten Erkenntnissen in den Gegenverkehr und stieß dann mit der Marlerin zusammen. Sie stürzte in eine Warnbarke und wurde leicht verletzt. Der Fahrradfahrer stürzte ebenfalls zu Boden, stand dann aber wieder auf und setzte seine Fahrt sofort in Richtung Recklinghausen fort. Ob er sich verletzt hat, ist unklar. Die 23-Jährige suchte ein Krankenhaus auf und informierte anschließend die Polizei. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: 50-60 Jahre alt - braun-graue Haare - kurze Haare - Fahrradbekleidung Er war mit einem dunklen Herrenrad mit grüner Satteltasche und neongrünen Gummibändern unterwegs.

Der Mann selbst oder Zeugen werden gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.

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