Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Recklinghausen/ Dorsten: Polizei bittet nach Diebstählen um Hinweise
Recklinghausen (ots)
Recklinghausen:
Nach einem Auto-Diebstahl an der Magdalenenstraße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. In der vergangenen Nacht (00:00 Uhr bis 04:40 Uhr) entwendeten bislang unbekannte Täter einen schwarzen BMW (525i) mit Recklinghäuser Kennzeichen. Zuvor brachen sie ein anderes Auto eines Familienmitgliedes auf und entwendeten unter anderem die Fahrzeugschlüssel des BMW. Beide Autos standen im Tatzeitraum vor einem Wohnhaus.
Dorsten:
In der Zeit von Samstagabend bis Montagnachmittag verschafften sich Unbekannte auf bislang unbekannte Weise Zugang zu einer Tiefgarage am Wulfener Landweg. Sie entwendeten mehrere E-Bike Akkus und konnten anschließend unerkannt flüchten. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.
Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
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