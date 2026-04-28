POL-RE: Herten: Fahndung nach Senior beendet

Recklinghausen (ots) - Nach einer Auseinandersetzung am Montagnachmittag bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Um 17:30 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei über einen verletzten Mann. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann, ein 34-Jähriger (aktuell ohne festen Wohnsitz) kurz vorher mit einem Bekannten (47 Jahre, ebenfalls ohne festen Wohnsitz) zu Fuß an der ...

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