Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Herten: Fahndung nach Senior beendet
Recklinghausen (ots)
Die Fahndung nach dem Senior aus Herten, nach dem die Polizei seit dem 24. April sucht, ist beendet. Wir bitten, vor allem das Foto der Mannes zu löschen. Außerdem danken wir an dieser Stelle für die Mithilfe bei der Suche.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
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