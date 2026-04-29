Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Mobile Wache in Recklinghausen, Bottrop und Marl unterwegs

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Recklinghausen (ots)

Wer in der nächsten Woche unkompliziert mit der Polizei ins Gespräch kommen will, hat mehrere Gelegenheiten: Die Polizei Recklinghausen macht mit der Mobilen Wache in der 19. Kalenderwoche in drei Städten Halt.

Hier die Termine:

Montag, 04. Mai: Marl Hüls & ZOB Bottrop (14:00-18:00 Uhr)

Mittwoch, 06. Mai: ZOB Recklinghausen (10:00-13:00 Uhr)

Freitag, 08. Mai: ZOB Bottrop (14:00-18:00 Uhr)

Mit der MoWa sind die Polizistinnen und Polizisten regelmäßig an belebten Orten unterwegs. Ziel ist es, die polizeiliche Präsenz weiter zu erhöhen und sichtbarer zu werden. Ob bei Fragen zu aktuellen Themen oder bei Hinweisen aus der Bevölkerung - die Polizei ist vor Ort, um zuzuhören, zu beraten und im Bedarfsfall direkt zu helfen (z.B. Anzeige erstatten). Darüber hinaus dient die Präsenz der frühzeitigen Erkennung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten.

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