Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Betrüger erbeuten Goldschmuck

Recklinghausen (ots)

Auf der Querstraße (Hardt) ist eine ältere Frau Opfer von Betrügern geworden. Der Vorfall passierte bereits am Montag, heute wurde Anzeige erstattet.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte ein Mann am Montagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, bei der Seniorin und gab sich als Stadtwerke-Mitarbeiter aus. Er soll auch entsprechende Kleidung getragen haben (dunkelblauer Anzug mit der Aufschrift "Stadtwerke"). Die Frau aus Dorsten ließ den vermeintlichen Mitarbeiter herein und ging mit ihm zur Wasseruhr. Während sie abgelenkt war, betrat vermutlich ein zweiter Täter die Wohnung. Am Abend bemerkte die Seniorin dann, dass Goldschmuck fehlte.

Der Mann, der sich als Stadtwerke-Mitarbeiter ausgab, wurde wie folgt beschrieben: etwa 40 bis 45 Jahre alt, ca. 1,80 bis 1,85m groß, kurze dunkle Haare, trug einen dunkelblauen Anzug mit der Aufschrift "Stadtwerke", sprach Deutsch mit - vermutlich arabischem - Akzent.

Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in dem Zusammenhang und warnt vor ähnlichen Maschen:

- Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung - Fordern Sie immer einen Dienstausweis und prüfen Sie diesen sorgfältig. Im Zweifel rufen Sie beim angeblichen Arbeitgeber an - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen oder zu schnellen Entscheidungen drängen - Ziehen Sie eine Vertrauensperson oder Nachbarn hinzu, wenn Ihnen etwas merkwürdig vorkommt - Halten Sie Türen geschlossen und öffnen Sie diese nur mit vorgelegter Sicherung (z.B. Türspalt) - Informieren Sie im Verdachtsfall sofort die Polizei über den Notruf 110

Gerade ältere Menschen werden gezielt von Trickbetrügern angesprochen. Sprechen Sie daher auch mit Angehörigen und Nachbarn über diese Maschen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell