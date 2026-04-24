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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schockanruf - Seniorin um Bargeld und Schmuck betrogen

Olpe (ots)

Eine 84-jährige Frau ist Opfer eines sogenannten "Schockanrufs" geworden und hat Bargeld sowie Schmuck im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro an Betrüger übergeben. Die Geschädigte erhielt einen Anruf, in dem ihr mitgeteilt wurde, ihr Sohn habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine junge Frau ums Leben gekommen sei. Der Sohn sei selbst verletzt und könne aufgrund einer Zungenverletzung nicht sprechen. Um eine angeblich drohende Untersuchungshaft abzuwenden, müsse eine Kaution in Höhe von 76.000 Euro gezahlt werden. Im Verlauf des Gesprächs wurde die Seniorin von mehreren Personen - darunter auch eine Frau - weiter unter Druck gesetzt. Letztlich übergab sie rund 1.000 Euro Bargeld sowie Schmuck im geschätzten Wert von 20.000 bis 30.000 Euro an eine bislang unbekannte Person. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche.

Präventionshinweise der Polizei:

   - Seien Sie misstrauisch bei Anrufen, in denen von Notlagen naher 
     Angehöriger berichtet wird - insbesondere wenn gleichzeitig Geld
     gefordert wird.
   - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Betrüger erzeugen 
     gezielt Angst und Zeitdruck.
   - Geben Sie am Telefon keine Auskünfte über Ihre finanziellen 
     Verhältnisse oder Wertgegenstände.
   - Übergeben Sie niemals Bargeld oder Schmuck an unbekannte 
     Personen.
   - Beenden Sie das Gespräch und kontaktieren Sie Ihre Angehörigen 
     unter den Ihnen bekannten Telefonnummern.
   - Ziehen Sie im Zweifel eine Vertrauensperson hinzu oder 
     verständigen Sie die Polizei unter der Notrufnummer 110.

Die Polizei rät insbesondere Angehörigen, mit älteren Familienmitgliedern über diese Betrugsformen zu sprechen und für entsprechende Sensibilität zu sorgen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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