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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kleintransporter in Schlenke aufgebrochen

Drolshagen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch (22. April) einen Fiat Ducato in Schlenke aufgebrochen. Aus dem Firmenfahrzeug entwendeten sie eine Reihe Elektrowerkzeuge der Marken Würth, Makita und Bosch. Darunter befanden sich unter anderem Bohrmaschinen, Sägen und Staubsauger sowie dazugehörige Akkus und Ladegeräte. Der Wert der Beute wurde auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Der Schaden an dem Fahrzeug lag im mittleren dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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