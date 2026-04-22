POL-OE: Unbekannte stehlen Rüttelplatte in Lichtringhausen
Attendorn (ots)
Eine Baustelle an der "Plettenberger Straße" wurde zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen (20./21. April) von unbekannten Tätern heimgesucht. Sie entwendeten eine ca. 560 kg schwere Rüttelplatte der Marke Bomag. Der Wert des Gerätes wurde auf einen unteren bis mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.
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