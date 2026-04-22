Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Werkzeuge von Baustelle gestohlen

Attendorn (ots)

Unbekannte haben zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen (17. - 21. April) aus einem Lagerraum an einer Baustelle in der "Schemperstraße" diverse Werkzeuge entwendet. Bei den Elektrowerkzeugen handelte es sich unter anderem um einen Bohrhammer, einem Akku-Winkelschleifer und einer Akku-Säbelsäge der Marke Hilti. Zudem wurden zwei Akkus und ein Schnellladegerät gestohlen. Der Wert der Geräte wurde auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell