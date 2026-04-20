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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Unfälle mit Verletzten an einem Tag

Attendorn (ots)

Am Sonntagmorgen (19. April) ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle mit Personenschäden im Kreuzungsbereich "Biggeweg/Kölner Straße (L539)/Ruterbusch". Aufgrund einer nahegelegenen Baustelle ist die dortige Ampelanlage derzeit außer Betrieb und der Verkehr wird stattdessen durch Verkehrszeichen geregelt. Gegen 9:35 Uhr war zunächst eine 24-Jährige aus dem "Biggeweg" mit ihrem PKW in die L539 eingefahren und dort mit dem Auto eines 61-Jährigen zusammengestoßen. In dessen Fahrzeug befand sich zudem eine 57-jährige Beifahrerin, welche durch die Kollision leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Ein gleichgelagerter Unfall ereignete sich nur wenig später gegen 11 Uhr. In diesem Fall fuhr eine 59-jährige Autofahrerin aus dem "Biggeweg" in die L539 ein und stieß hier mit dem PKW eines 62-Jährigen zusammen. Durch die Kollision wurde die Autofahrerin sowie eine 57-Beifahrerin anderen Fahrzeug leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die beiden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den Autos entstand ebenfalls ein geschätzter Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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