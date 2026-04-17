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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Brand eines Wohnhauses

Attendorn (ots)

Attendorn. Am 17.04.2026 gegen 19:15 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei Meldungen über einen Brand in einem Wohnhaus in Attendorn- Biekhofen. Bei Eintreffen der Polizeibeamten vor Ort, brannte ein Teil des Gebäudes. Das Feuer wurde durch einen Löscheinsatz der Feuerwehr bekämpft. Die Schadenssumme kann derzeit noch nicht beziffert werden. Es kamen keine Personen zu schaden. Die Brandursache ist noch Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der Brandort wurde zunächst beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Leitstelle
Telefon: 02761 9269-2550
E-Mail: Leitstelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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