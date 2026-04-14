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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Einfamilienhaus

Lennestadt (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen (12./13. April) in ein Einfamilienhaus in Grevenbrück eingebrochen. Sie hebelten dafür die Eingangstür des Wohnhauses an der Straße "Twiene" auf und drangen in das Untergeschoss des Gebäudes ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand durchsuchten die Täter einen Büroraum nach Beute. Anschließend verließen sie das Tatobjekt offenbar durch die Hintertür. Bei der Anzeigenaufnahme war noch unbekannt, ob den Einbrechern auch Beute in die Hände gefallen war. Der Sachschaden wurde auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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