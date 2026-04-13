Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrten unter Rauschmitteleinfluss am Wochenende

Kreis Olpe (ots)

Wenden. Am Samstag, 11. April, fiel Polizeibeamten gegen 23.43 Uhr ein Autofahrer auf der Koblenzer Straße in Gerlingen durch seine Fahrweise auf. Im Rahmen einer anschließenden Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum des 26-Jährigen. Nachdem ihr Verdacht durch einen Vortest gestützt worden war, brachten die Ordnungshüter den Mann zur Polizeiwache.

Olpe. Rund 10 Minuten später wurde Polizeibeamte ein Verkehrsunfall mit Sachschaden in Rhode auf der Alten Landstraße gemeldet. Zuvor hatte ein 32-Jähriger mit seinem Auto die Straße Zur Schetemicke befahren. Als er nach rechts auf die Alte Landstraße abbiegen wollte, kam er auf die gegenüberliegende Fahrbahnseite. Dort kollidiert er mit einem geparkten PKW. Im Rahmen der Unfallaufnahme wirkte der Mann alkoholisiert auf die Beamten, was ein positiver Atemalkoholtest bestätigte. Der 32-Jährige musste die Polizisten deshalb zur Wache begleiten.

Olpe. Am Sonntag, 12. April, gegen 9.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 35-jährigen Autofahrer auf der Martinstraße. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise, dass der Mann sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Ein entsprechender Vortest verlief positiv. Die Polizeibeamten nahmen den Mann daraufhin zur Wache mit.

Attendorn. Auf der L539 fiel Zeugen am Sonntagmorgen ein 32-Jähriger Autofahrer durch seine auffällige Fahrweise ins Auge und meldeten ihn deshalb gegen 7 Uhr der Polizei. Die Beamten führten bei dem Mann eine Verkehrskontrolle durch. Dabei zeigte er Anzeichen Alkohol konsumiert zu haben. Ein Atemalkohltest erhärtete den anfänglichen Verdacht. Die Polizeibeamten brachten den Mann deshalb zur Wache.

In allen Fällen veranlassten die Polizeibeamten Blutproben und fertigten entsprechende Strafanzeigen.

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