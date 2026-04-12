Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Drolshagen (ots)

Drolshagen. Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 12.04.2026 gegen 07.15 Uhr im Einmündungsbereich Weststraße/ Im Wiesenkamp in Drolshagen- Brachtpe. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 35 jähriger Fahrzeugführer aus Reichshof die Straße "Im Wiesenkamp" aus Olpe kommend und kam aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Dabei wurde ein angrenzender Vorgarten eines Mehrfamilienhauses beschädigt. Das Fahrzeug geriet durch den Verkehrsunfall in Brand. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung des Fahrers. Aufgrund dessen wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

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