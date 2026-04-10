POL-OE: Unfall im Kreisverkehr

Lennestadt (ots) - In Meggen kam es am Donnerstag, 9. April, gegen 10 Uhr zu einem Unfall an der Einmündung Meggener Str. / Zur Christinenhütte. Ein 46-Jähriger fuhr mit seinem Auto auf der Straße Zur Christinenhütte und beabsichtigte nach links auf die Meggener Straße einzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem PKW eines 64-Jährigen. Letzterer kam von Meggen und wollte in Richtung Maumke fahren. Die beiden ...

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