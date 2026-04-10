POL-OE: Unfall im Kreisverkehr
Attendorn (ots)
Am 9. April gegen 19.50 Uhr ereignete sich ein Unfall im Kreisverkehr Märkische Straße/ Wiesbadener Straße/ Attendorner Straße. Eine 15-Jährige war mit ihrer 14-jährigen Sozia auf einem Motorroller im Kreisverkehr unterwegs, als eine 42-Jährige mit ihrem Auto ebenfalls in den Kreisverkehr einfuhr. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Die Jugendlichen stürzten durch die Kollision und verletzten sich leicht. Sie begaben sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Der Sachschaden wird aktuell im unteren vierstelligen Eurobereich eingeschätzt.
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